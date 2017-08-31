Чалов: стараюсь не обращать внимания на то, что сейчас не получается забить

Нападающий молодёжной сборной России и ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от матча со сверстниками из Армении (0:0) в отборочном раунде чемпионата Европы—2019 U21.
«Странное состояние, сам не знаю, почему мяч не залетал. До последнего надеялись, что забьём. Контролировали игру, владели преимуществом на все 100%. Соперник в основном оборонялся и играл на вынос. Нам не хватало завершающего удара. Не думаю, что эта ничья сильно усложняет наши шансы, группа более-менее ровная. Кто-то где-то точно потеряет очки, поэтому надо свободно двигаться дальше и побеждать.
Стараюсь не обращать внимания на то, что сейчас не получается забить. Выкладываюсь на полную. Когда-нибудь должно залететь. Для себя мне кажется, что я всё делаю правильно. Конечно, ошибки бывают.
Готов ли я к тому, что придётся хотя бы до зимы стать основным форвардом ЦСКА? Не готов ничего сказать. Посмотрим, что будет завтра, когда закроется трансферное окно», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.