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Митрюшкин: в Россию в ближайшее время 100% не вернусь

31 августа 2017, четверг. 21:47 Футбол

Голкипер молодёжной сборной России и швейцарского «Сьона» Антон Митрюшкин заявил, что в ближайшее время не собирается возвращаться в российский чемпионат.

«В Швейцарии я чувствую, как прибавляю от матча к матчу. За один сезон отыграл 53 игры – это хороший опыт. В Россию в ближайшее время 100% не вернусь. Хочу продолжить получать практику и строить карьеру в Европе", — подчеркнул 21-летний страж ворот, которого спросили, следит ли он за «Спартаком».

«За «Спартаком» слежу, но ничего о смене Реброва на Селихова сказать не могу, потому что нахожусь не в команде.

Хочу ли играть в основной сборной? Солидарен с Черчесовым, если нет возможности получать практику в основной сборной, лучше получать её в «молодёжке». Буду работать, стараться, доказывать на поле, чтобы на меня могли рассчитывать в основной сборной, — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак ФК Сьон Антон Митрюшкин
Новости. Футбол
31 августа 2017, четверг
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