Состав «Эвертона» пополнил полузащитник «Хайдука» Влашич

«Эвертон» объявил о переходе из «Хайдука» хорватского полузащитника Николы Влашича. С 19-летним игроком подписан контракт, срок которого рассчитан на пять лет. Финансовые условия трансфера не разглашаются. В новой команде Влашич будет выступать под 27-м номером.
На официальном сайте «Эвертона» отмечается, что молодой хавбек произвёл впечатление на главного тренера Рональда Кумана в матчах Лиги Европы против «ирисок» в начале августа.
В составе «Хайдука» Влашич провёл 120 матчей, забил 13 голов и сделал 20 голевых передач. В активе полузащитника один матч за сборную Хорватии.
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