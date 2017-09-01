Фурсенко: доволен трансферной кампанией «Зенита», Мевля гораздо лучше Абденнура

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко подвёл итоги трансферной кампании петербургского клуба. Последним новичком сине-бело-голубых стал защитник Миха Мевля, перешедший из «Ростова». При этом до этого состав команды мог пополнить Аймен Абденнур, но он сделал выбор в пользу «Марселя».
«Сегодня подведена очень важная черта. И я считаю, что мы блестяще справились с нашей задачей. Я абсолютно доволен. По-моему, мы всех, кого хотели, купили. Абденнур? Я считаю, что Мевля гораздо лучше. Он гораздо более предсказуем и адаптирован к чемпионату.
Как это ни удивительно, порядка € 35-40 млн мы сэкономили на том, что отдали кого-то в аренду, продали или не заключили контракты. 12 игроков мы подписали. С моей точки зрения, лучших, какие только были на рынке. Создана практически новая команда. Всё этот делали под философию Манчини, и здесь даже трудно сказать, что мы не сделали. Сделали всё, что могли", — заявил Фурсенко в интервью «Все на футбол».