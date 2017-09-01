Колумбия не сумела взломать оборону Венесуэлы в отборе ЧМ-2018

Сборные Венесуэлы и Колумбии сыграли вничью 0:0 в 15-м туре отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который состоялся 1 сентября в Сан-Кристобале.
При этом судья матча показал игрокам всего три жёлтых карточки – две хозяевам поля Серхио Кордове и Томасу Ринкону и ещё одну футболисту гостей – Оскару Мурильо. Колумбийцы набрали 25 очков и остались на второй строчке в таблице турнира, а у венесуэльцев стало семь баллов, но это не помогло им подняться с последнего места.
Также в этом туре конкуренты колумбицев за место в плей-офф сборные Аргентины и Уругвая собой между сыграют, а чилийцы сразятся с парагвайцами.