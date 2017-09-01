Защитник «Челси» Томори стал 12-м новичком «Халл Сити» Слуцкого

Центральный защитник «Челси» Фикайо Томори перешёл на правах годичной аренды в «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.
19-летний английский футболист канадского происхождения вторую часть прошлого сезона провёл на правах аренды в «Брайтон энд Хоув Альбион», которому помог пробиться в Премьер-лигу.
В июне этого года Томори стал чемпионом мира U20 в составе сборной Англии, а недавно получил вызов в U21.
«Халл Сити» после пяти туров занимает восьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа.
Фотографии всех новичков «Халл Сити» можно посмотреть в «Твиттере».