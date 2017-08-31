Агент: в «Барселоне» с 10 мая знали, что Неймар покинет клуб

Агент ФИФА Хосе Мария Мингелья утверждает, что руководство «Барселоны» знало о намечающемся уходе нападающего Неймара из каталонского клуба ещё в мае. Футболист сборной Бразилии покинул испанский гранд и пополнил ряды «ПСЖ» перед стартом нынешнего сезона. За его трансферный лист французский клуб раскошелился на € 222 млн.
«В «Барселоне» с 10 мая знали, что Неймар покинет клуб. Я сказал об этом президенту Бартомеу и спортивному директору Фернандесу», — приводит слова Мингельи Cope.
Мингелья – человек, который в своё время привёл в «Барселону» из Аргентины нападающего Лионеля Месси.
В 2008 году Коутиньо и Неймар говорили, что «Реал» является клубом их мечты