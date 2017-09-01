Мирабелли: Обамейянг хотел перейти в «Милан»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли после закрытия трансферного окна рассказал, что нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг хотел перейти в стан россонери. В прессе неоднократно появлялась информация о возможном переезде в Италию, но переход так и не состоялся.
«Обамейянг хотел перейти к нам, но некоторые трансферы иногда невозможно осуществить. Дортмунд изо всех сил пытался продать его, это было здорово, но сумма, которую они требовали, по-прежнему очень велика», — цитирует Мирабелли Goal.
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