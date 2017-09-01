Дзаппакоста: вчера был лучший день в моей жизни

Защитник Давиде Дзаппакоста прокомментировал переход в «Челси» в последний день летнего трансферного окна. Итальянец подписал с лондонцами контракт сроком на четыре года. Ранее сообщалось, что игрок перейдёт в английскую команду за £ 23 млн (около € 25 млн).
«Это был необычный день, лучший в моей жизни. Это отличная возможность для развития моей карьеры. Всё прошло отлично, и я очень доволен, что оказался здесь. Хочу, чтобы у болельщиков был повод гордиться мной.
Я уже знаком с Антонио Конте, тренировался у него несколько недель, когда он вызывал меня в сборную. Он отличный тренер, который желает только побеждать и идти вперёд», – цитирует Дзаппакосту официальный сайт «Челси».
Дзаппакоста официально перешёл из «Торино» в «Челси»