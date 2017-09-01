Руни был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни 31 августа был взят под арест из-за подозрений полиции в вождении им автомобиля в нетрезвом виде. Правоохранительные органы задержали экс-игрока сборной Англии недалеко от его места жительства в графстве Чешир, сообщает Daily Mail.
23 августа Руни официально объявил о завершении карьеры в сборной Англии. В общей сложности он принял участие в 119 матчах и забил 53 гола в составе национальной команды. Футболист является лучшим бомбардиром команды и занимает второе место по количеству проведённых встреч, уступая лишь Питеру Шилтону, на счету которого 125 матчей.
Руни объявил о завершении карьеры в сборной Англии