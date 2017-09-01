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Бен-Арфа подтвердил, что останется в «ПСЖ»

1 сентября 2017, пятница. 15:03 Футбол

Полузащитник «ПСЖ» Атем Бен-Арфа не покинет команду. В услугах французского футболиста был заинтересован «Фенербахче», офис которого Бен-Арфа даже успел посетить, но переход не состоится. На своей официальной странице в «Инстаграме» 30-летний хавбек сообщил, что остаётся.

«Как и ожидалось. Я остаюсь», — говорится в сообщении.

Контракт Атема Бен-Арфа с парижским клубом, куда хавбек перешёл из «Ниццы», истекает в 2018 году. В прошлом сезоне он провёл в Лиге 1 23 матча, но лишь 5 раз вышел в основном составе.

Бен-Арфа может перейти из «ПСЖ» в «Фенербахче»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ Атем Бен-Арфа
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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