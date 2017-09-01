Соперник «Зенита» по ЛЕ «Реал Сосьедад» проиграл «Алавесу» в товарищеском матче

Два испанских клуба, представляющие Ла Лигу, воспользовались паузой в чемпионате и провели товарищеский матч. Речь идёт о «Реале Сосьедад» — сопернике «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы — и «Алавесе».
Сансебастьянцы ушли на перерыв, ведя в счёте. На 24-й минуте отличился Хон Баутиста – 1:0. Во втором тайме «Алавес» сумел забить дважды и довести матч до победы. На 52-й минуте забил Виктор Лопес, а на 82-й минуте отличился Бурги – 2:1.
Первый матч между «Зенитом» и «Реалом Сосьедад» состоится 28 сентября, а вторая игра пройдёт 7 декабря 2017 года.
«Реал Сосьедад» – «Алавес» — 1:2 (1:0)
Голы: Баутиста, 24 (1:0); Лопес, 52 (1:1); Бурги, 82 (1:2).
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«Не злите шерифа». Главное о соперниках «Локомотива» и «Зенита» в ЛЕ
«Железнодорожники» и питерцы сыграют соответственно с «Копенгагеном», «Шерифом», «Злином» и «Реалом Сосьедад», «Русенборгом», «Вардаром».