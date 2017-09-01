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Сесар Навас: очень рад вернуться в «Рубин», где провёл шесть чудесных лет

1 сентября 2017, пятница. 17:12 Футбол

Испанский защитник Сесар Навас прокомментировал своё возвращение в «Рубин».

«Я очень признателен «Рубину» за оказанное доверие и возможность снова оказаться в этом большом клубе. Рад вернуться в команду, в которой провёл шесть чудесных лет, в город, в котором чувствовал себя комфортно, к болельщикам, чью поддержку всегда ощущал.

Пока не могу назвать точную дату выхода на поле. Сейчас главное — усердно тренироваться и внимательно прислушиваться к самочувствию. В перерыве я тоже не бездельничал, занимался самостоятельно.

Курбан Бекиевич тепло поприветствовал меня в клубе. Обстоятельной беседы пока не было, но у нас ещё будет время всё обсудить», — рассказал Сесар Навас корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По словам игрока, его соглашение с «Рубином» рассчитано на один сезон.

Сесар Навас вернулся в «Рубин»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Рубин Сесар Навас
Новости. Футбол
1 сентября 2017, пятница
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