Сафонов: скорее «Зенит» выиграет ЛЕ, чем «Спартак» — свою группу в ЛЧ

Агент ФИФА и президент «СА-Футбольного агентства» Алексей Сафонов рассказал, о каких несостоявшихся трансферах в РФПЛ сожалеет больше всего, а также поделился мнением о комплектации состава «Зенита».
«О каких несостоявшихся трансферах сожалею? С удовольствием посмотрел бы на Луана в «Спартаке». Караваев хотел вернуться в Россию, но не сложилось. Бывает. Хотелось, конечно, побольше качественных игроков. Жаль, что Смолов не сменил клуб, потому что хотелось бы посмотреть на него в еврокубках.
Что касается приобретений «Зенита», то, во-первых, все игроки качественные и молодые, они будут прогрессировать. «Зенит» их в перспективе сможет продать. Во-вторых, Манчини работал со многими аргентинцами и знает к ним подход. С таким составом просто обязана быть цель выиграть Лигу Европы. Получится или нет — кубок один, а претендентов много. Массовых вливаний «Зенит» произвёл много, и по комплектованию скорее «Зенит» выиграет Лигу Европы, чем «Спартак» — свою группу», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» попал в одну группу с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором». «Зениту» предстоит побороться за выход в весеннюю стадию Лиги Европы в квартете с «Реалом Сосьедад», «Вардаром» и «Русенборгом».
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