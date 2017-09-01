Толой, который не перешёл в «Спартак», провёл тренировку в «Аталанте»

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой сегодня, 1 сентября, в Бергамо провёл тренировку по индивидуальной программе. 26-летний футболист продолжает восстанавливаться после повреждения, постепенно увеличивая свои нагрузки на занятиях, сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Накануне за считанные часы до закрытия летнего трансферного окна появилась информация о переходе игрока в московский «Спартак». Толой был указан как новичок красно-белых в официальном приложении РФПЛ для мобильных устройств, хотя о сделке клубы не объявляли. В пресс-службе РФПЛ позже сообщили, что изменения в составах команд в приложении могут быть некорректными, поэтому защитник мог быть указан как новичок «Спартака» ошибочно.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» потребовала за футболиста € 30 млн, но такой вариант не устраивал москвичей.