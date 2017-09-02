Бонек: это плохая неделя для польского спорта

Президент футбольной федерации Польши Збигнев Бонек прокомментировал поражение национальной команды в противостоянии с Данией (0:4) в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Несмотря на неудачу, функционер по-прежнему считает свою сборную фаворитов в борьбе за прямую путёвку на мировое первенство в Россию.
«Мы были бессильны, датчане заслуженно победили. Однако мы идём на первом месте, и, вероятно, отправимся в Россию. Иногда матчи просто не складываются, но на этот раз все произошло потому, что датчане были хороши. В футболе нужно хорошо играть в каждом матче, но я не виню своих футболистов. Прежде всего, соперники были физически сильнее и выигрывали единоборства.
Теперь мы должны победить сборную Казахстана, мы по-прежнему фавориты, и датчане хотели бы быть на нашем месте. Это плохая неделя для польского спорта. Мы проиграли в волейболе, баскетболе, а вот теперь и в футболе. У нас есть потенциал, но эта игра указала на наши недостатки», — цитирует специалиста польское издание Sport.