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Просинечки: сборная Азербайджана пропустила два нелепых гола и не сдержала Кинга

2 сентября 2017, суббота. 06:14 Футбол

Главный тренер национальной сборной Азербайджана Роберт Просинечки поделился мнением о поражении своей команды от соперников из Норвегии (0:2) в седьмом туре отборочного цикла чемпионата мира — 2018 и отдал должное нападающему норвежцев Джошуа Кингу.

«К сожалению, сегодня нашей команде не удалось показать тот футбол, который показывала в последних матчах. Сыграли ниже своих возможностей. Соперник нас переиграл. У норвежцев было больше желания, поэтому больше нас заслужил успеха. У нас были моменты, но воспользоваться ими не удалось. Через три дня нас ждёт следующий матч. Все мысли связаны с игрой против Сан-Марино. Нужно переключиться на следующую игру.

Проблема сегодня заключалась не столько в том, что я сделал две замены в составе. В целом, моя команда часто ошибалась, всё это накопилось, и мы уступили. Пропустили два нелепых гола — с пенальти и от своего же игрока. Такие ошибки Норвегия не прощает. К тому же, Джошуа Кинг сегодня был в хорошей форме. Сдержать его не представлялось возможным. Сожалею по поводу упущенных шансов», — цитирует специалиста Azerifootball.

Сборная Германии победила Чехию, Норвегия обыграла Азербайджан
Источник: Azerifootball Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Азербайджана - Футбол Сборная Норвегии - Футбол Роберт Просинечки
Новости. Чемпионат мира 2018
2 сентября 2017, суббота
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