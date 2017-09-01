Сборная Германии победила Чехию, Норвегия обыграла Азербайджан

Сборная Германии победила команду Чехии в матче седьмого тура группового этапа квалификации чемпионата мира 2018 года. Встреча прошла в Праге на стадионе «Эден — Синот Тип» и завершилась со счётом 1:2.
На 4-й минуте Тимо Вернер вывел немцев вперёд. На 78-й минуте Владимир Дарида сравнял счёт, однако за две минуты до конца основного времени Матс Хуммельс принёс гостям победу.
В других матчах группы С сборная Норвегии переиграла Азербайджан (2:0), а Северная Ирландия разгромила Сан-Марино (3:0).
Турнирное положение в группе С: 1. Германия — 21 очко (7 матчей); 2. Северная Ирландия — 16 (7); 3. Чехия — 9 (7); 4. Норвегия — 7 (7); 5. Азербайджан — 7 (7); 6. Сан-Марино — 0 (7).