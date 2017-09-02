Алтидор: Кейлор Навас несколько раз спас Коста-Рику, это топ-вратарь

Нападающий сборной США Жози Алтидор остался впечатлён игрой голкипера национальной команды Коста-Рики Кейлора Наваса в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Вратарь, на клубном уровне защищающий цвета мадридского «Реала», несколько раз спас костариканцев от неприятностей в Нью-Джерси, помог победить американцев со счётом 2:0 и приблизил свою команду к поездке в Россию.
«Сегодня он несколько раз спас свою команду. Это топ-вратарь, сегодня показавший отличную игру. Мы привыкли к тому, что наш голкипер Тим Ховард выручает, но не всегда нам сопутствует удача», — цитирует форварда издание Goal.
Сборная США потерпела поражение от Коста-Рики в Нью-Джерси