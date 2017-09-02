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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Сборная США потерпела поражение от Коста-Рики в Нью-Джерси

2 сентября 2017, суббота. 03:54 Футбол

На поле «Ред Булл Арены» в Нью-Джерси завершилась встреча национальных команд США и Коста-Рики в рамках пятого раунда отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Гости нанесли поражение американцам со счётом 2:0, в каждом из таймов отличился нападающий Маркос Уренья.

Несмотря на поражение, сборная США сохранила за собой третье место в отборочной группе Северной Америки и не потеряла шансов на поездку в Россию летом будущего года.

Турнирное положение: 1. Коста-Рика — 14 очков (7 матчей), 2. Мексика — 14 (6), 3. США — 8 (7), 4. Панама — 7 (6), 5. Гондурас — 5 (6), Тринидад и Тобаго — 3 (6).

ЧМ-2018 - Северная Америка. 5-й раунд. 7-й тур
02 сентября 2017, суббота. 01:55 МСК
США
0 : 2
Коста-Рика
0:1 – Уренья – 30, 0:2 – Уренья – 82
Сборная США одолела Ямайку и выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Коста-Рики - Футбол Сборная США — Футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
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