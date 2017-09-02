Сборная США потерпела поражение от Коста-Рики в Нью-Джерси

На поле «Ред Булл Арены» в Нью-Джерси завершилась встреча национальных команд США и Коста-Рики в рамках пятого раунда отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Гости нанесли поражение американцам со счётом 2:0, в каждом из таймов отличился нападающий Маркос Уренья.
Несмотря на поражение, сборная США сохранила за собой третье место в отборочной группе Северной Америки и не потеряла шансов на поездку в Россию летом будущего года.
Турнирное положение: 1. Коста-Рика — 14 очков (7 матчей), 2. Мексика — 14 (6), 3. США — 8 (7), 4. Панама — 7 (6), 5. Гондурас — 5 (6), Тринидад и Тобаго — 3 (6).
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