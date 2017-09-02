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Ловчев: говорят, Гинер хочет продать ЦСКА, нет средств у Евгения Ленноровича

2 сентября 2017, суббота. 10:11 Футбол

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказал мнение о ситуации в ЦСКА, который в летнее трансферное окно никого не приобрёл.

«Говорят, он хочет продать ЦСКА. Нет средств у Евгения Ленноровича. Я скажу вам, что сейчас творится с ЦСКА. Гинер был близок к Абрамовичу, потом к Сергею Иванову. И когда на груди появился спонсор у них знаменитый («Россети»), это же Иванов подогнал. А теперь таких могучих болельщиков у ЦСКА нет — и Гинер уже не может содержать команду.

Он устал всё время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмёт и «навалит». И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с «Ахматом» «армейцы» набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привёз», — цитирует Ловчева «Спорт уик-энд».

ЦСКА — единственный клуб РФПЛ, не сделавший ни одного приобретения летом
Источник: Спорт уик-энд Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Виктор Васин Евгений Ловчев
Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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