Ловчев: говорят, Гинер хочет продать ЦСКА, нет средств у Евгения Ленноровича

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказал мнение о ситуации в ЦСКА, который в летнее трансферное окно никого не приобрёл.
«Говорят, он хочет продать ЦСКА. Нет средств у Евгения Ленноровича. Я скажу вам, что сейчас творится с ЦСКА. Гинер был близок к Абрамовичу, потом к Сергею Иванову. И когда на груди появился спонсор у них знаменитый («Россети»), это же Иванов подогнал. А теперь таких могучих болельщиков у ЦСКА нет — и Гинер уже не может содержать команду.
Он устал всё время доставать и доставать деньги. Представьте: Гинер достал, а потом условный Васин возьмёт и «навалит». И все оправдывают защитника почему-то. Вот и в последней игре с «Ахматом» «армейцы» набросились на судью, а Васина не тронули. А это он гол привёз», — цитирует Ловчева «Спорт уик-энд».