Каррагер: желание Окслейда-Чемберлена играть в центре заставляет меня чесать лоб

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал переход полузащитника Алекса Окслейда-Чемберлена в стан мерсисайдцев из «Арсенала».
«Он много говорит о желании играть в центре полузащиты, так что будет интересно посмотреть, что из этого получится, потому что у «Ливерпуля» есть пять или шесть действительно хороших центральных полузащитников. Сомневаюсь, что для Алекса найдётся стабильное место в основе, если все будут здоровы.
Так что ещё предстоит выяснить, как всё это будет работать. Он хороший игрок, но как центральный полузащитник… Это заставляет меня чесать голову», — цитирует Каррагера Sky Sports.
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