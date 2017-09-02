Невилл: Моуринью опять провёл выдающуюся работу на трансферном рынке

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне телевизионный футбольный эксперт Гари Невилл высоко оценил работу манкунианцев на трансферном рынке.
«Думаю, Моуринью будет удовлетворен. Он был очень прям и честен с самого начала, он хотел четырёх новых игроков. Жозе, как правило, проводит выдающуюся работу на трансферном рынке, и он доказал это снова. Линделеф, Лукаку и Матич — на общем фоне это выглядит очень неплохо.
В последние несколько лет «МЮ» в основном покупал игроков, которые не соответствуют духу клуба. А вот Погба, Бейи и Лукаку подходят «МЮ» по характеру, харизме и желанию побеждать», — сказал Невилл в эфире Sky Sports.
Г. Невилл: выставил бы всех игроков «Арсенала» на трансфер, но кто их купит?