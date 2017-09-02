Мостовой: если «Спартак» не выиграет в ближайших турах, то может забыть о титуле

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой выразил мнение, что ближайшие туры могут стать для красно-белых ключевыми.
«Думаю, надо ещё тура 2-3 подождать, посмотреть. Если они и тут не доберут своих очков – можно будет уже не рассчитывать на чемпионство. После того, как прошло 3-4 тура, мы обсуждали, что в команде ещё словно празднуют чемпионство. Вполне вероятно, что так и происходило. А потом команда столкнулась с тем, с чем сталкиваются, на самом деле, многие клубы. «Спартак» много лет не становился чемпионом и теперь не знает, как в этой майке себя чувствовать. Когда ты из года в год борешься и выигрываешь – это одно. В прошлом году всё достаточно резко случилось. Видимо, на команду действительно выпали психологические проблемы.
Одно дело, когда у команды нет игры или ей не хватает в каких-то компонентах. Сейчас же им, как ни странно это прозвучит, недостает только набранных очков. Ну и, конечно, прошлогоднего фарта тоже нет», — цитирует Мостового Rusfootball.