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Филипенко: конечно, очень стыдно после поражения от Люксембурга, даже нет слов

2 сентября 2017, суббота. 12:40 Футбол

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко прокомментировал поражение от команды Люксембурга (0:1) в матче квалификации чемпионата мира — 2018.

«Честно говоря, тяжело о чем-то говорить. Первый тайм очень слабо провели, почти ничего не создали. Во втором начали вроде бы активно нагнетать… В моменте, где должны были выжимать больше, теряем просто мяч, получаем контратаку — 0:1. Не знаю, в чём причина. Наверное, сборная Люксембурга больше хотела, с большим желанием играла. Мне так показалось со стороны.

Очень много потерь допускали, в том числе и я ошибался. В простых ситуациях, когда команда не должна терять. И после ошибок мы получали очень опасные контратаки. Не знаю, надо разбираться. Конечно, очень стыдно сейчас. Даже нет слов.

Естественно, мы хотели прессинговать. Но надо было, наверное, более грамотно это делать. Не всё время уходить в прессинг, где-то отойти, ждать потерю соперника, самим убегать в контратаку. Но у нас это не очень хорошо получалось», — цитирует игрока сайт АБФФ.

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Источник: Ассоциация белорусской федерации футбола Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Беларуси — Футбол Сборная Люксембурга - Футбол Егор Филипенко ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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