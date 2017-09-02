«Арсенал» не хотел отпускать Лукаса Переса в «Депортиво»

Нападающий Лукас Перес, которого «Депортиво» арендовал у «Арсенала» в летнее трансферное окно, рассказал, что руководство «канониров» не хотело отпускать форварда в клуб из Ла-Коруньи, но он настоял на своём. Именно из «Депортиво» 28-летний испанский футболист перешёл в «Арсенал» летом прошлого года.
«Я там, где хочу быть. Я имею право решать, что будет с моим будущим и что я хочу делать. „Арсенал“ понял это, и я благодарен им. Они поняли мою ситуацию и тот факт, что я хотел вернуться домой. „Арсенал“ защищал свои интересы, изначально они не хотели, чтобы я возвращался в „Депортиво“. У них были договорённости со многими клубами, но я ясно сказал им, что хочу перейти в „Депортиво“ и не рассматриваю других вариантов», — приводит слова игрока Goal.