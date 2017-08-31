«Депортиво» объявил о возвращении Лукаса Переса из «Арсенала»

Нападающий Лукас Перес вернулся в «Депортиво», из которого летом прошлого года перешёл в лондонский «Арсенал».
Клуб из Ла-Коруньи официально объявил о переходе 28-летнего испанского форварда на правах аренды.
Лукас Перес перебрался в «Арсенал» год назад за € 14 млн. Проявить себя в команде Арсена Венгера нападающий не сумел — в 21 матче он забил семь мячей. Этим летом футболист выразил желание покинуть «Арсенал».
В составе «Депортиво» бывший форвард «Карпат» провёл 59 матчей, в которых забил 24 мяча.
На форварда «Арсенала» Переса претендуют семь клубов