Баркли опроверг информацию о том, что он проходил медосмотр в «Челси»

Полузащитник «Эвертона» Росс Баркли опроверг информацию о том, что в последний день трансферного окна он проходил медицинское обследование в «Челси».
Ранее сообщалось, что клубы согласовали трансфер англичанина за £ 30 млн, но 23-летний игрок прямо во время медосмотра передумал переходить в лондонский клуб.
«Вопреки сообщениям в прессе, я не проходил медицинский осмотр в каком-либо клубе. Я просто решил, что в связи с моей травмой будет лучше принять решение о моём будущем и оценить варианты в январе, когда полностью восстановлюсь. Спасибо за поддержку», — написал Баркли на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Баркли продолжает восстанавливаться после травмы и пока не выходил на поле в нынешнем сезоне.
Контракт полузащитника с «Эвертоном» действует до лета 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны не смогли.