Роналдо: Буффон – настоящий феномен. С годами он стал только сильнее

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо поделился ожиданиями от матча седьмого тура отборочного турнира группы G Испания – Италия. Экс-футболист также выразил мнение, что 39-летний голкипер Джанлуиджи Буффон является лучшим игроком итальянцев, а защитник испанской команды Серхио Рамос – лучшим защитником мира.
«Жребий был жесток. Неправильно, что более слабые команды в других группах уже гарантировали себе путёвки на чемпионат мира, а Испании или Италии придётся играть стыковые матчи, рискуя не попасть на турнир. Думаю, сегодня Испания является фаворитом, но не ярковыраженным. Главное преимущество этой команды заключается в домашнем поле. Читал, что итальянцы не побеждали испанцев на их поле почти 70 лет. Наверное, это что-то значит.
Лучшим игроком в составе сборной Италии остаётся Буффон. Настоящий феномен. Когда играл против него, всегда было чёткое представление о том, что он даёт своим командам чувствовать себя в безопасности. С годами он стал только сильнее. У Джанлуиджи есть харизма. Ему достаточно одного взгляда, чтобы донести свои мысли.
У сборной Испании зрелая линии обороны, как и у итальянцев. А Серхио Рамос сейчас, возможно, лучший защитник мира», — цитирует Роналдо La Gazzetta dello Sport.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Италия. Начало встречи — в 21:45 мск.