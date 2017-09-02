«Оренбург» в меньшинстве победил «Крылья Советов», «Тамбов» обыграл «Олимпиец»

«Оренбург» победил «Крылья Советов» в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счётом 3:2.
Уже на 4-й минуте самарская команда вышла вперёд благодаря голу Срджана Мияйловича. В середине первой половины игры «Оренбург» остался вдесятером из-за удаления Дмитрия Андреева, однако ещё до конца тайма Владислав Кулик с пенальти сравнял счёт, а на 49-й минуте Андрей Малых вывел хозяев вперёд. На 58-й минуте форвард «Крыльев» Сергей Корниленко восстановил равенство, но в концовке Владимир Парняков принёс «Оренбургу» победу.
В параллельной встрече 11-го тура «Тамбов» обыграл «Олимпиец» (2:1). На гол Андрея Хрипкова хозяева ответили мячами Алексея Скворцова и Дениса Пояркова.