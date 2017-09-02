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Ярмоленко: в дортмундской «Боруссии» всё очень солидно, это топ-клуб

2 сентября 2017, суббота. 20:00 Футбол

Новичок дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от нового клуба.

«Здесь всё настолько солидно… Не успел побывать на стадионе, не был на базе, но по отношению, которое ко мне проявили, я почувствовал, что «Боруссия» – это топ-клуб. С Петером Бошем мы уже разговаривали, так что всё нормально. Он мне рассказал, как видит игру, чего требует. В принципе, ничего нового, я всё это и так прекрасно понимаю.

Посмотрим, как будет развиваться моя дальнейшая карьера, но сейчас не думаю о возвращении в киевское «Динамо». Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы доказать, что я способен играть в таком клубе, как «Боруссия», — сказал Ярмоленко в интервью FootballHub.

Ярмоленко: поначалу всерьез не отнёсся к информации об интересе «Боруссии»
Источник: FootballHub Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
2 сентября 2017, суббота
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