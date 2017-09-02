Дубль Сейду Думбия помог сборной Кот-д'Ивуара разгромить Габон

В матче третьего тура африканского отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы С сборная Габона принимала команду Кот-д'Ивуара. Встреча проходила на стадионе «Стад д'Ангондже» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Дубль записал на свой счёт нападающий лиссабонского «Спортинга» Сейду Думбия, известный российским любителям футбола по выступлениям за московский ЦСКА. Ещё один мяч в составе победителей забил форвард Макс-Ален Градель.
В матче 4-го тура группы C сборная Кот-д'Ивуара снова сыграет с Габоном, но уже на своём поле. Встреча состоится 5 сентября.
Турнирное положение в группе С после трёх туров: 1. Кот-д'Ивуар – 7 очков; 2. Марокко – 5; 3. Габон – 2; 4. Мали – 1.