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Есипов: «Ротор-Волгоград» проиграл «Енисею» незаслуженно

2 сентября 2017, суббота. 21:57 Футбол

Главный тренер клуба «Ротор-Волгоград» Валерий Есипов прокомментировал гостевое поражение от «Енисея» (0:1) в матче 11-го тура ФНЛ.

«Абсолютно равная игра, даже по голевым моментам у нас преимущество. Но они свои моменты реализовали, а мы — нет. Мы ни в чём не уступили «Енисею», который идёт вверху турнирной таблицы, проиграли незаслуженно. То, что должны были забивать, не забили. Реализация оставляет желать лучшего.

Главное, результат. Не всегда при хорошей игре он есть. Не могу объяснить, когда игрок не может забить с метра. Мы не набираем очки, поэтому внизу турнирной таблицы… Проигрывает тренер, выигрывает команда. Не могу сказать, что ребята были равнодушны, все играли, старались. «Енисей» — более сыгранная команда, по исполнителям сильнее. Поздравляю с победой Красноярск. Мы идём дальше», – цитирует Есипова официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Ротор" Сообщить об ошибке
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ФК Енисей ФК Ротор-Волгоград Валерий Есипов
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2 сентября 2017, суббота
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