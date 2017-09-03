Вентура: вчера понял, что меня будут критиковать за всё, что я сделаю

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура поделился впечатлениями от выездного матча квалификации чемпионата мира 2018 года с Испанией (0:3).
«В первом тайме мы сделали несколько хороших вещей и допустили только один удар в створ ворот с игры, в то время как Давиду де Хеа удалось чудо после удара Андреа Белотти.
Не ошибся ли я, сыграв по схеме 4-2-4? Вчера понял, что меня будут критиковать за всё, что я сделаю. Люди говорили, что я сыграю по схеме 3-5-2 и готовились критиковать меня за отсутствие в составе Инсинье. Я понял, что в отзывах, которые видишь в социальных сетях или СМИ, нет абсолютно никакого баланса и последовательности", — цитирует тренера Football Italia.
Вентура: сейчас сборная Италии — это люди, а сборная Испании — не совсем