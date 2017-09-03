Руни: на чемпионате мира в ЮАР Капелло радовался голам сборной Италии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни скептически оценил период работы итальянца Фабио Капелло на посту главного тренера «трёх львов». 71-летний специалист возглавлял английскую сборную с 2008 по 2012 год.
«Капелло плохо знал английский, он чувствовал себя неудобно. Он привёл с собой персонал, который был полностью итальянским, и это тоже было неправильно. Помню, как на чемпионате мира в ЮАР Фабио и его помощники смотрели игру Италии и радовались, когда они забили. Но он был на турнире в качестве тренера сборной Англии», — цитирует Руни talkSPORT.
На ЧМ-2010 сборная Англии дошла до 1/8 финала, где проиграла Германии (1:4), а сборная Италии не вышла из группы.
Руни был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии