Новичок «Челси» Дзаппакоста вызван в сборную Италии

Защитник Давиде Дзаппакоста, который на этой неделе перешёл из «Торино» в «Челси», вызван в сборную Италии, информирует пресс-служба федерации футбола Италии.
В национальной команде 25-летний игрок заменит защитника Леонардо Бонуччи, который пропустит матч квалификации ЧМ-2018 против Израиля из-за дисквалификации. Также эту игру может пропустить защитник Леонардо Спинаццола, получивший травму в концовке выездной встречи с Испанией (0:3).
Сборная Италии сыграет с командой Израиля 5 сентября на своём поле.
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