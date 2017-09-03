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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
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Кейн: любой, кто обвиняет Англию в нехватке мотивации, не видит ситуацию целиком

3 сентября 2017, воскресенье. 15:47 Футбол

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн после выездного матча 7-го тура группы F европейской квалификации чемпионата мира — 2018 с Мальтой (4:0) ответил болельщикам «львов», которые освистывали команду.

«Я думаю, что это совершенно несправедливо. Каждый игрок очень гордится тем, что представляет свою страну. Все прилагали очень много усилий, чтобы добраться до того уровня, где мы находимся. Любой, кто обвиняет нас в нехватке мотивации, не видит ситуацию целиком.

Очевидно, болельщики могут быть расстроены, мы тоже были разочарованы из-за нулевого счёта в первом тайме. Но нужно сохранять терпение, ведь в итоге мы забили четыре очень хороших гола. Иногда люди недооценивают команды, против которых мы играем», — цитирует Кейна Sportsmole.

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Источник: Sportsmole Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Англии — Футбол Сборная Мальты - Футбол Гарри Кейн Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
3 сентября 2017, воскресенье
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