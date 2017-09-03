Рамос: ставлю сборной Испании девять из десяти за матч с Италией

Защитник «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал победу над командой Италии (3:0) в домашнем матче квалификации ЧМ-2018.
«Мы пытались свести свист в адрес Пике к минимуму. Фанаты отреагировали, и мы очень рады этому. Я ставлю Испании девять из десяти за этот матч. Всегда можно улучшить отдельные компоненты, но в целом это была отличная игра.
Иско и Асенсио? Я доволен молодёжью «Реала». Они делают очень хорошую работу, это очень важно для сборной», — цитирует Рамоса Football Espana.