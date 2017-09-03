9-летний сын Клюйверта забил гол в дебютном матче в футболке «Барселоны»

Младший сын известного в прошлом голландского нападающего Патрика Клюйверта дебютировал за детскую команду «Барселоны» и в первом же матче отметился голом.
В июле нынешнего года Шейн Клюйверт стал самым юным спортсменом в истории Нидерландов, который подписал соглашение с производителем спортивной атрибутики. В девять лет он подписал контракт с Nike сроком на пять лет. В конце августа стало известно, что Шейн, ранее игравший за «ПСЖ», будет выступать за детскую команду «Барселоны».
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