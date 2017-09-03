Нидерланды — Болгария: Промес и Попов появятся на поле с первых минут

Стали известны составы сборных Нидерландов и Болгарии на матч отборочного турнира чемпионата мира—2018.
В предстоящем матче друг другу будут противостоять двое игроков «Спартака» — у голландцев с первых минут на поле появится Квинси Промес, а у болгар — Ивелин Попов.
Нидерланды: Силлессен, Тете, Блинд, де Врей, Худт, Проппер, Вейналдум, де Вильена, Роббен, Промес, Янссен.
Болгария: Илиев, Страхил Попов, Занев, Божиков, Терзиев, Манолев, Чочев, Зехиров, Цветков, Ивелин Попов, Костадинов.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Нидерланды — Болгария. Начало — в 19:00 мск.