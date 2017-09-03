Р. Билялетдинов: обращать внимание на результат матча «Динамо» — Россия не стоит

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной поделился впечатлениями от контрольного матча, в котором сборная России разгромила московское «Динамо» (3:0).
«Матчи сборной лучше проводить не с клубами, а с другими национальными командами. Если совсем нет возможности договориться с другой сборной, лучше пригласить сильный зарубежный клуб. Иначе получается какое-то внутреннее первенство. Те же самые игроки, что недавно играли друг с другом, переодели майки и вышли в другой команде. С точки зрения футболиста, мне было бы не так интересно играть с российским клубом, как с внешним соперником.
Конечно, определённая польза от этого матча для сборной России есть. Для дебютантов это всё равно событие – и вызов в сборную, и тренировочные сборы в Новогорске, и даже игра против «Динамо». Но для некоторых это наверняка было похоже на обычную встречу внутреннего чемпионата России. Обращать внимание на результат этого матча точно не стоит ни игрокам сборной, ни футболистам московского клуба», — сказал Билялетдинов.