Дешам: Франция нанесла более 30 ударов — в 95 матчах из 100 этого бы хватило

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2018 с Люксембургом. Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась со счётом 0:0. Сборная Франции не смогла обыграть Люксембург впервые с 1914 года.
«Очень обидный результат, но это футбол. Такие матчи порой случаются. Мы создали много моментов и нанесли более 30 ударов — в 95 матчах из 100 этого бы хватило для победы. Жаль, что не смогли победить. Нам придется сражаться в квалификации до конца», — цитирует Дешама Le Figaro.
Сборная Франции на своём поле не смогла обыграть Люксембург