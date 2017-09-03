Сборная Франции на своём поле не смогла обыграть Люксембург

В матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2018 года группы А сборная Франции принимала на своём поле команду Люксембурга. Встреча проходила на стадионе «Мунисипал» в Тулузе и завершилась со счётом 0:0.
Эта ничья всё-таки позволила французской команде опередить сборную Швеции и выйти в единоличные лидеры группы А. Люксембург ушёл с последнего места в турнирной таблице, сравнявшись по очкам с командой Беларуси.
Турнирное положение в группе А после восьми туров: 1. Франция – 17 очков; 2. Швеция – 16; 3. Нидерланды – 13; 4. Болгария – 12; 5. Люксембург – 5; 6. Беларусь – 5.