Выбросивший капитанскую повязку Захави завершил карьеру в сборной Израиля

Полузащитник Эран Захави объявил о завершении карьеры в сборной Израиля. Накануне израильская футбольная ассоциация отчислила из национальной команды Захави и лишила его капитанской повязки за реакцию на критику болельщиков.
Ранее сборная Израиля дома уступила команде Македонии со счётом 0:1. По ходу матча болельщики израильской команды неоднократно освистывали игроков. Захави после очередной обструкции выбросил капитанскую повязку на поле.
Теперь 30-летний игрок на своей странице в «Инстаграме» объявил о завершении международной карьеры.
Выбросивший капитанскую повязку на поле Захави отчислен из сборной Израиля