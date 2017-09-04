Адвокат: считаем, что у Нидерландов остаются шансы поехать в Россию

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат считает, что его команда не потеряла шансов пробиться в финальную часть чемпионата мира — 2018. В восьмом туре отборочного цикла оранжевые одержали победу над соперниками из Болгарии (3:1).
«Посмотрим, что произойдёт в следующем месяце. Некоторые футболисты могли бы сыграть и лучше, не исключено, что на определённых позициях будут произведены изменения. Считаем, что шансы поехать в Россию у нас остаются, но при правильном отношении к делу. Мы можем добиться хорошего результата в матчах с Беларусью и Швецией, и это будет иметь решающее значение», — цитирует специалиста издание De Telegraaf.
Благодаря победе над сборной Болгарии команда из Нидерландов вышла на третье место в группе А и отстаёт от идущих вторыми шведов на три очка.