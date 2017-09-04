Андерссон: Швеция добилась лёгкой победы в Беларуси, благодарен всем игрокам

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением о победе в Борисове над национальной командой Беларуси (4:0) в матче восьмого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018.
«Честно говоря, начали матч мы не очень хорошо, была какая-то неразбериха. У соперника даже начали возникать опасные моменты. Но потом мы видоизменили игровую схему, и всё пошло как надо, под нашу диктовку. Двигались ребята очень активно, после первого тайма некоторые игроки с трудом волочили ноги. Но во втором тайме я освежил заменами состав, команде стало полегче.
А вообще мы добились лёгкой победы. Благодарен всем игрокам, которые отлично подготовились к поединку против сборной Беларуси», — приводит комментарий специалиста издание «Прессбол».
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