Альба призвал болельщиков не испытывать страх из-за перспектив «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хорди Альба призвал болельщиков и СМИ не спешить с выводами относительно возможностей и перспектив каталонской команды в нынешнем сезоне. Многие настроены пессимистически, считая, что подопечные Эрнесто Вальверде не смогут добиться больших успехов.
«Люди делают комментарии, друзья тебе говорят то или иное… А реальность в том, что мы находимся в клубе, о котором все говорят или положительное, или отрицательное. Критиковать «Барселону» можно будет по окончании сезона, если результаты будут слабыми. Люди слишком быстро пугаются», — цитирует Альбу испанское интернет-издание Sport.
Альба: «Реал» был сильнее «Барселоны» в обоих матчах