Альба: «Реал» был сильнее «Барселоны» в обоих матчах

Защитник «Барселоны» Хорди Альба поделился впечатлениями от ответного матча Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). Общий счёт противостояния – 5:1 в пользу «сливочных».
«Мадридцы очень хорошо прессинговали и не давали нам владеть мячом. Во втором тайме мы смотрелись лучше, но думаю, что в целом соперник был сильнее и в первом матче, и в ответном. У „Реала“ очень хорошая полузащита, они хороши и в атаке, и в защите. Мы хотели победить, но, похоже, мадридцы прекрасно подготовились к противостоянию с нами. Жаль, но давайте поскорее забудем этот матч и будем думать о следующей встрече. Очевидно, что сегодня у нас были трудности, но сезон только начинается. Всё ещё впереди», — приводит слова Альбы Marca.
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