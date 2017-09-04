Матч Кубка Азии Киргизия – Мьянма отменён из-за террористической угрозы

Матч Кубка Азии – 2019 между сборными Киргизии и Мьянмы отменён из-за террористической угрозы. Такое решение принял премьер-министр Киргизии Сапар Исаков. Об этом говорится на официальном сайте правительства Киргизии.
«Решением премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова в целях обеспечения безопасности, в связи со сложившейся непростой ситуацией в Мьянме и большим общественным резонансом вопроса, а также в связи с повышенной террористической угрозой и недопущением массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды отменён матч Кыргызская Республика – Мьянма, в рамках отборочного раунда на Кубок Азии — 2019», — говорится в сообщении.
Сапар Исаков также прокомментировал своё решение.
«В связи с информацией, поступившей от правоохранительных органов, я принял решение отменить матч. Ситуация находится под полным контролем», — сказал Исаков.
Матч Киргизия – Мьянма должен был состояться 5 сентября.