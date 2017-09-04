Побегалов: были приятно удивлены, когда в «Шиннике» начали платить без задержек

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов рассказал, что в последнее время финансовая ситуация в клубе улучшилась, однако пока в команде не думают о выходе в РФПЛ.
«Мы уже успели забыть, что такое зарплата вовремя. И были приятно удивлены, когда начали платить без задержек. Есть ещё вопросы по премиальным, по жизнеобеспечению команды, но они решаемы. Мы чувствуем поддержку области и города, которые после произошедших перемен в руководстве дают нам уверенность в завтрашнем дне.
Премьер-Лига? Мы не заглядываем так далеко. Вот 6 сентября матч с петербуржским «Динамо» – готовимся к нему, будем разбирать соперника и с коллегами по тренерскому штабу вырабатывать стратегию", — цитирует Побегалова Sportbox.
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